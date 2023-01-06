Bodrum'da deve güreşleri öncesinde davul zurna eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde deve güreşleri öncesinde kortej yürüyüşü düzenlendi.

Bodrum Deve Güreşi Festivali çerçevesinde eski otobüs terminalinde toplanan deve sahipleri, süsledikleri hayvanlarıyla davul zurna eşliğinde Cevat Şakir Caddesi'nden Belediye ve İskele Meydanı'na yürüdü.

Develerin geçişi sırasında yerli ve yabancı turistler fotoğraf çekti, yürüyüşü izledi. Bir süre İskele Meydanı'nda kalan develer daha sonra marina çevresinde gezdirildi.

Kızılağaç Arena'da pazar günü gerçekleştirilecek güreşlerde farklı illerden gelen 150'ye yakın devenin yer alacağı öğrenildi.

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