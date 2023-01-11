Fethiye'de iş yerinin tabelasına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

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MUĞLA (AA) - Fethiye ilçesinde bir iş yerinin tabelasına sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekibince kurtarıldı.

Ölüdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki restoranın ışıklı tabelasından kedi sesi duyanlar itfaiyeden yardım istedi.

Kedi yavrusu, Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekibince kurtarıldı.



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