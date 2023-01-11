Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ve Bodrum ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Bodrum ve Ortaca Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen şüphelileri takibe aldı.

Operasyon düzenleyen ekipler 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ve döviz ile ruhsatsız silah ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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