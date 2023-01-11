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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

AA

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ve Bodrum ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Bodrum ve Ortaca Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen şüphelileri takibe aldı.

Operasyon düzenleyen ekipler 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ve döviz ile ruhsatsız silah ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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