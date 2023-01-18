Datça'da 73 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde kendisinden haber alınamayan 73 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.

İskele Mahallesi Fehmi Yavuz Caddesi'nde yaşayan Kuddisi Teyfik Gazihan'dan uzun süre haber alamayan komşuları durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından polis ile eve giren sağlık ekibi, Gazihan'ın yerde hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen Gazihan'ın cenazesi, Datça Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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