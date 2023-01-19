Rektörü Kaçar, sosyal medyadan öğrencilerin sorularını yanıtladı

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MUĞLA (AA) - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, sosyal medyadan öğrencilerin sorularını cevapladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin "RektöreSor" etiketi ile sosyal medyadan sordukları soruları sırayla yanıtlayan Kaçar, sorunların çözümü için kısa süre içinde müdahalede bulundu.

Öğrencilerin sorunlarının yöneticilere en kısa yoldan ulaştırılabilmesi için sosyal medya hesaplarının kullanılması öğrenciler tarafından da beğeni topladı.

Yapılan görüşmeler de kayıt altına alınarak yayımlandı.

Videonun en çok izlenen bölümleri 400 öğrencinin istihdam edildiğinin dile getirildiği bölüm ile vegan yemekleri konusunda SKS Daire Başkanı Şamil Aktürk ile yapılan görüşme ve Rektör Kaçar'ın desteklediği futbol takımını açıkladığı bölümler oldu.

Video içindeki sorulara ek olarak, yayınlanan video altına yapılan yorumlarda sorulan sorulara Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı gibi ilgili birimlerden gelen cevaplarla MSKÜ sosyal medyada etkin ve interaktif bir tutum sergiledi.

Hasırlanan video da üniversitenin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

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