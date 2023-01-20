Datça'da çocuk evi çocuk köyü yapılması için protokol imzalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça İlçesinde çocuk evi ve köyü yapımı için Muğla Valiliği ile protokol imzalandı.

İlçede 13 yıldır çeşitli sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiren Datça Kadın İşgücünü Geliştirme ve Yaygınlaştırma Derneği, çocuk evi ve çocuk köyü yapımı için arsa tahsisi, proje hazırlıkları ve paydaşlarla iletişim kurma çalışmaları yaptı.

Dernek Başkanı Menşure Yavuz ve yönetimi, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş ve Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı ile işbirliği protokolünü imzaladı.

Dernek Başkanı Menşure Yavuz, yaptığı açıklamada, Muğla Valiliğiyle protokol yaptıklarını söyledi.

Projenin Datça için önemli bir sosyal proje olduğuna dikkati çeken Yavuz, "Bu tesisler hizmete girdiğinde 08-12 yaş grubundaki 50 kız ve erkek çocuğumuz, onlara sağlanan aile ortamında eğitim öğretim ve kültür yaşamı olanaklarına kavuşturulacak." dedi.

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