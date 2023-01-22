Bodrumspor-Ankara Keçiörengücü maçının ardından

MUĞLA (AA) - Spor Toto 1. Ligin 21. haftasında Bodrumspor'u 2-1 mağlup eden Ankara Keçiörengücü'nün teknik sorumlusu Hamdi Yılmaz, 3 puan aldıkları için mutlu olduğunu belirtti.

Yılmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımı mücadelelerinden dolayı tebrik etti.

Maçın önemine dikkati çeken Yılmaz, "İyi bir zeminde, iyi bir havada çok iyi bir maç oynadığımızı, bu galibiyeti hak edecek bir futbol oynadığımızı düşünüyorum. Futbolcularımı kutluyorum. Rize maçında görmüş olduğumuz eksiklikleri, hafta içerisinde irdeleyip bu hataları gidermeye çalıştık. Burada da hataların oldukça giderildiğini gördük iyi bir futbolla rakibimiz Bodrumspor'dan 3 puan aldığımız için mutluyuz." diye konuştu.





- Bodrumspor cephesi

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir de oyun olarak güçlü ve iyi bir rakiple oynadıklarını vurgulayarak, "Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Golü yedikten sonra bir ara oyun disiplininden kopar gibi olduk ama daha sonra toparladık. Oyunun geneline baktığınız zaman iyi işler de yaptık, çok istedik. Sezon başından beri değinmediğim yine de değinmeyeceğim durumlarla karşılaştık." ifadelerini kullandı.

Hakem performansından hiç memnun olmadığını anlatan Taşdemir, "Bana göre hakemler çok kötü maç yönettiler. Mağlubiyetimizin sorumlusu değillerdir tabii ki ama çok kötü maç yönettiler. Her açıdan maçın önüne geçtiler diye düşünüyorum. Böyle bir maçı kaybettik, kaybettiğimiz için de çok üzgünüz. Lig uzun bir maraton, inşallah en kısa sürede bu mağlubiyeti telafi edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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