Muğla'da arkadaşını av tüfeğiyle öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde arkadaşını av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kabaağaç Mahallesi'ndeki bir kahvehanede 19 Ocak'ta yaşanan olayda, Selami Apan (40) ile E.Ö. (55) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, arabasındaki av tüfeğini getiren E.Ö, Apan'a birkaç el ateş ederek, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Apan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaçan zanlı 4 gün süren incelemeler sonucunda ilçede yakalandı.

E.Ö. jandarmadaki işlemlerini ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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