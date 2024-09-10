Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Partimizin içine nifak tohumları eklenmek istedi. İçeriden ve dışarıdan kendini ülkenin sahibi gören elitlerden, istihbarat örgütlerinden nice saldırılar geldi. Milletimizi birbirine düşürmek sokakları karıştırmak için her oyunu denediler. Allah'a hamd olsun tüm bu saldırıları püskürttük.

"BUGÜNE KADAR ALNIMIZ AK, BAŞIMIZ DİK BİR ŞEKİLDE YÜRÜDÜK"

Her zaman Allah bize yeter, millet bize yeter dedik. Bugüne kadar alnımız ak, başımız dik bir şekilde yürüdük. Akrebin kıskacında yoğrularak bugünlere geldik. Tarihin en büyük kalkınma atılımını yaptık. Vatan toprağının her karışında insanımızın hayatına dokunan hizmetlerimiz var.

REKLAM "DERTLİ OLARAK BU YOLLARDA YÜRÜYORUZ" Biz bu ülkeyle kader ortaklığı yapmış Türkiye sevdalısı bir kadroyuz. Milletin derdi bizim derdimizdir. Milletimizin sıkıntısı bizim sıkıntımızdır. Biz dertliyiz ya, biz dertliyiz. Bizim bu millete aşkımız var. İşte bu aşkımız bizi hep dertli yapıyor ve dertli olarak bu yollarda yürüyoruz. MUHALEFETE ELEŞTİRİ İzmir Körfezi'nde kirlilik nedeniyle balıklar nefes alamıyor. Koltuk kavgası veriyorlar. İşte bizim eserimiz diye millete gösterecekleri tek bir eseri yok. Bunun yerine kavga var, didişme var, ayak oyunları var. Kendi siyasi çıkarları dışında hiçbir şeyle ilgilenmiyorlar. Değiştik normalleştik dediler ama millete ve 28 milyonun iradesine hakaret eden bir şahsı İzmir'de onur konuğu olarak baş köşeye oturttular.