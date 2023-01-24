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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla'da tomruk yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü

AA

Muğla'da tomruk yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris-Datça karayolunda lastiği patladığı için yol kenarına park edildikten sonra alev alan tomruk yüklü tırın dorsesi, kullanılamaz hale geldi.

Marmaris - Datça karayolu Balıkaşaran mevkisinde Marmaris istikametinde seyreden M.A. idaresindeki tırın dorsesinin arka lastikleri patladı. Yolun kenarına park eden tırın çevresinde Marmaris Bölge Trafik Amirliği ekiplerince güvenlik tedbiri alındı.

Ekiplerin ayrılmasının hemen ardından dorsenin arka bölümünde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden sürücü, trafik ekiplerine haber verdi. Alevler kısa sürede tomruk yüklü dorseyi sardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle trafiğe kapatılan Marmaris- Datça karayolu kontrollü şekilde açıldı.

Dorsedeki yanmayan tomruklar başka bir araca nakledildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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