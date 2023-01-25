Muğla'da silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İsmetpaşa Mahallesi Sünnetçikuyu Sokak'ta iki grup arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine silah ve bıçakla saldırdı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda Melikşah Yıldız ile B.K. ve H.K. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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