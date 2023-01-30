Muğla'da üniversite öğrencilerinin "Psikoloji Kış Kampı" başladı

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MUĞLA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen "Psikoloji Kış Kampı", Muğla'da başladı.

Bakanlığın yurtlarında kalan ve farklı illerinden gelen 142 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen "Psikoloji Kış Kampı"nın açılışı Turgutreis Öğrenci Yurdu'nda yapıldı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, konuşmasında, 15 ilde 15 temayla düzenlenen geleneksel kış kamplarının bugün itibarıyla başladığını söyledi.

Muğla'nın da psikoloji temasıyla gençlere hizmet vereceğini belirten Açıkbaş, "Birbirinden önemli isimlerin yer alacağı kampımızda alanınızda uzman kişilerle sizleri buluşturup akademik ve entelektüel bilgiye ulaşmanızı, onların tecrübelerinden istifade etmenizi, ev sahipliğini yaptığımız Muğla'nın tarihi, kültürel ve manevi mekanlarını görmenizi sağlamak amacıyla kampımız hazırlandı." dedi.

Beş gün sürecek kampa Prof. Dr. Yavuz Selvi, Mürşit Ekmel Aybek, Dr. Faruk Öndağ, Doç. Dr. Itır Tarı Cömert, Akın Kongur, Abdülaziz Yılmaz, Prof. Dr. Bayram Ufuk Şakul, Prof. Dr. Ali Tan ve Prof. Dr. Erol Göka konuk olacak.

Güne sabah sporu ile başlayacak gençler, masa tenisi, dart turnuvası, bilgi yarışması, sinema gecesi gibi çeşitli etkinliklere katılarak, şehitlik ziyareti ve şehit aileleriyle yemek programında bir araya gelecek.

Kamp kapsamında gençler, Akyaya, Stratonikeia Antik Kenti, Bodrum Antik Tiyatro, Su Altı Merkezi ve şehir merkezini gezerek Muğla'nın tarihi ve doğal güzelliklerini görme imkanı bulacak.



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