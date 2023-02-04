Yelkende SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi'nin ikinci ayak yarışları başladı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü (BAYK) tarafından düzenlenen SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi'nde 2'nci ayak yarışları başladı.

Yedi etaptan oluşan ve her ayağı iki günü kapsayan organizasyonun ikinci ayağına, 28 teknede farklı illerden 250 sporcu katıldı. Bodrum açıklarında IRC-A, IRC-B ve destek olmak üzere üç sınıfta düzenlenen yarışlarda, ikinci ayak ilk gün mücadelesinde yelkenliler, yaklaşık 13 millik rotada yelken açtı.

Yarışçılar Görecek Burnu, Karaada, Bodrum Kalesi ve Tavşanburnu arasını kapsayan bölgede mücadele etti.

İlk gün yarışları sonunda ekipler marinaya döndü. İkinci etap, yarın yapılacak yarışların ardından ödül töreniyle tamamlanacak.

Organizasyon 18-19 Şubat'ta 3. ayak yarışlarıyla devam edecek.

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