Muğla'nın tüm ilçelerinde kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın ilçelerinde tüm temel eğitim kurumlarında kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Orhan Tavlı başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yaşanan yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle Muğla ve ilçelerinde eğitime bir gün ara verilmesi yönünde karar aldı. Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Milli Eğitim Bakanlığına bağlı il genelindeki bütün resmi ve özel temel eğitim, ilköğretim ve orta öğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, mesleki eğitim merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ile özel eğitim kursları, çeşitli kurslar ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakım evleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine bir gün ara verilmesine karar verildi."

Açıklamada, okullarda eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden anneler (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir.) ile engelli, malul ve hamile kamu çalışanı personelin de gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.





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