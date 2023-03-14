Bodrum'da alev alan park halindeki öğrenci servisi kullanılamaz hale geldi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sürücüsünün marşa bastığı sırada alev alan öğrenci servisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ortakent Mahallesi'ndeki bir otoparkta bulunan 48 S 1258 plakalı öğrenci servisi, sürücünün çalıştırdığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Araçtan inen sürücünün durumu bildirmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası minibüs kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye görevlileri, yangının çıkış nedenini belirleyebilmek için araçta inceleme yaptı.

Yakındaki başka bir minibüste de sıçrayan alevler nedeniyle hasar oluştu.

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