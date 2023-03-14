Syrna Antik Kenti'nde tespit ve çevre temizliği başlatıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesindeki arkeolojik ve bilimsel verilere göre 2 bin 200 yıllık olduğu belirtilen Syrna Antik Kenti'nde çevre temizliği, yüzey temizliği, kazı ve araştırma ön faaliyet tespit çalışması başlatıldı.

Bayır Mahallesi'ndeki antik kentte, Marmaris Müze Müdürlüğü Başkanlığında yapılacak çalışmalarda 10 arkeolog ile 10 işçi görev alacak. Knidos-Burgaz-Emecik Apollon Kutsal Alanı Kazı ve Araştırmaları Başkanı Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı'nın bilimsel danışmanlığındaki çalışmalar bir ay sürecek.

Mitolojide sağlık tanrısı Asklepios'a adanmış bir tapınağın bulunduğu belirtilen kentte misafir edilen doktor ve başhekimlerin 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada tıp tarihi için önemli bir antik kentte doktor ve başhekimlerin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladıklarını söyledi.

Syrna Antik Kenti'nin önemli bir tıp merkezi olduğunu işaret eden Aksoy, antik kentteki çalışmaların tamamlanmasından sonra gelecek yıllarda Tıp Bayramı'nın kutlanacağını dile getirdi.

Bilimsel danışman Prof. Dr. Doksanaltı ise özel bir günde özel bir yerde doktorlarla olduğu için mutlu olduğunu ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izin ve destekleri ile Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Arkeolog Öğretim üyeleri katılımı Syrna Antik Kenti'ndeki ilk çalışmalara başlandığını aktaran Doksanaltı, "Bugünü özel olarak seçtik. Tıp Bayramı'nda çalışmalar başladı. Anadolu toprakları uygarlığın kültürün ve bilimsel çalışmaların merkezidir. Syrna da bunlardan birisidir." dedi.

Syrna'nın mitolojik söylence itibarıyla Truva Savaşı'ndan dönen kahramanlardan Podaleirios'un bölgeye gelerek köy kent yaşamına başladığını aktaran Doksanaltı, "Podaleirios aynı zamanda rahip hekimlerden birisidir. Sağlık tanrısından gelen bir soyun bireyi olarak bir sağlık merkezi, iyileştirme merkezi kurmuştur. Burada Rodos, Knidos, Bergama ve Epidarus'taki tıp merkezlerinden çok daha önce tıp kültü oluşmuş. Buradan çıkan hekimler daha bilimsel metodla uygulamaya devam ederek Rodos ve diğer merkezlere gitmiştir." diye konuştu.

Doksanaltı, Syrna Antik Kenti'nde açığa çıkarılan bir yazıtta sağlık merkezi ile alakalı doktorların bir listesinin bulunduğunu belirterek şöyle devam etti:



"Yaklaşık 2 bin 200 yıl öncesinde sizlerin meslektaşlarınıza selam diyebileceğimiz bir yazıt günümüze ulaşmıştır. Bu da gelecekte yapılan çalışmaların verimli olacağının göstergesidir. Bu projenin başlamasında büyük destekleri ve teşvikleri olan Muğla Valisi sayın Orhan Tavlı'ya teşekkürlerimi sunuyorum."

Antik kentteki ilk gün çalışmalarına İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak, İl Sağlık Müdürü Ali Burak Mülayim, Marmaris Müze Müdürü Şehime Atabey, İlçe Sağlık Müdürü Dr. İmran İnce, Marmaris, Datça, Köyceğiz devlet hastaneleri ve özel hastane başhekimleri de eşlik etti.

- Syrna Antik Kenti

Truva savaşından dönen kahramanlardan hekim ve rahip olan Podaleirios'ın kurduğu antik kentte, mitolojide sağlık tanrısı Asklepios'a adanmış bir tapınağın bulunduğu ancak yapının bugüne ulaşamadığı belirtiliyor. Yancağız Tepesi üzerinde Akropolis'e bugün de kullanılan antik taşlı yol izlenerek gidilebiliyor. Akropoliste kent surlarının bir bölümü, mezar kapak taşları ve yapı kalıntıları görülebiliyor.

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