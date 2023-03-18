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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 2. ayak mücadelesi başladı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübünce (MIYC) 14. kez düzenlenen Kış Trofesi'nin 2. ayak yarışlarına, Türkiye'nin yanı sıra Hollanda, Ukrayna ve Rusya'dan 25 yelkenli yat ile 250 sporcu katıldı.

11-12 Şubat'ta düzenlenmesi planlanan ancak Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen MIYC Kış Trofesi 2. Ayak Yarışları'nın ilk gününde bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, bir süre antrenman turları attı.

Hakem heyetinin rüzgara göre uygun parkur belirlemesinin ardından koy içinde yatlar iki grup halinde start alırken, ilk gün iki yarış yapıldı.

Trofenin ikinci ayağı, yarın koy içi ve dışında gerçekleştirilecek yarışla tamamlanacak.





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