MUĞLA (AA) - Vatan Sevgisi Projesi kapsamında Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, yeni hizmet binasına taşındı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, derneğin Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının desteğiyle yeni hizmet binasına taşındığını hatırlattı.



Tavlı, Çanakkale Zaferi'nin 108. Yıldönümünde "Vatan Sevgisi Projesi"ni hayata geçirmekten mutlu olduğunu söyledi.

Şehitlik mertebesine yükselen ve gazilik onuruna erişen vatanımızın asil evlatlarına minnet ve şükran borçlu olduklarını kaydeden Tavlı, "Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan şehit ailelerimize ve gazilerimize devletimizin gülen yüzünü, sıcak elini, şefkatini göstermek önceliğimizdir. Devletimiz her daim aziz şehit ailelerimizin ve kahraman gazilerimizin yanındadır." ifadelerini kullandı.

Tavlı, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatan, millet ve bayrak uğrunda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." dedi.





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