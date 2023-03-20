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MUĞLA (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol Ligi 21. hafta maçında Çağdaş Bodrumspor, evinde Ankaragücü Mamak Belediyespor'u 84-55 mağlup etti.

Bodrum Spor Salonu'nda depremde hayatını kaybedenler için yapılan saygı duruşuyla başlayan maça, ev sahibi takım siyah formasıyla çıktı.

Maça hızlı başlayan Çağdaş Bodrumspor, ilk çeyreği 22-20, devreyi 41-35, üçüncü çeyreği de 66-42 önde geçip, müsabakadan 29 sayı farkla 84-55 galip ayrıldı.

Öte yandan, "Bir bilet senden, bir bilet bizden" kampanyası kapsamında Bodrum ekibinin seyirci gelirinin, deprem mağdurları için oluşturulan fona aktarıldığı öğrenildi.

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