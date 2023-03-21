Bodrum'a sezonun ilk kruvaziyeri geldi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesine sezonun ilk kruvaziyer gemisi "Emerald Azzurra" ile 75 yolcu geldi.

Emerald Cruises'a ait 110 metre uzunluğunda, 100 yolcu kapasiteli Emerald Azzurra, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı. Rodos Limanı'ndan gelen Bahamalar bayraklı kruvaziyerde ağırlıklı olarak Avusturalya, ABD ve Kanada uyruklu 75 yolcu ile 74 personel bulunuyor.

Gemi, gece saatlerinde Kuşadası Limanı'na hareket edecek.



Bodrum Cruise Port'un 15. hizmet yılı olması nedeniyle gemiden inen yolcular hediye ve çiçeklerle karşılandı.

Bodrum Cruise Port'tan yapılan açıklamaya göre, bu yıl "Norwegian Jade", "Mein Schiff 5", "Emerald Azzurra", "Evrima", "Seabourn Encore" ile diğer yolcu gemileri Bodrum sularında boy gösterecek. Bodrum bu yıl Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" adlı kruvaziyeri de 16 kez ağırlayacak.

- 60 bin yolcu için 46 sefer

Öte yandan, geçen yıl yolcu değişimi operasyonunun başarıyla yönetildiği Türk kruvaziyer gemisi Blue Sapphire'in ana limanı bu yıl da Bodrum Cruise Port oldu. Blue Sapphire'in ortalama 60 bin yolcu için Bodrum'dan 46 sefer gerçekleştirmesi planlanıyor.

Global Ports Holding Doğu Akdeniz Limanları Direktörü Aziz Güngör, yaptığı açıklamada, hem Türkiye'ye hem de Bodrum'a ilginin yoğun olduğunu belirterek, yeni sezonda dünyanın en büyük gemilerine ev sahipliği yapmayı planladıklarını ifade etti.

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