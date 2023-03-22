Muğla'da uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Coşar A. (79) idaresindeki 34 DF 7603 plakalı kamyonet, Fethiye-Antalya kara yolu Karabel mevkisinde yaklaşık 25 metrelik uçuruma devrildi.

Yaralı sürücü, ekiplerin çalışmasıyla uçurumdan çıkarılıp ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.