Muğla'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alaçat Mahallesi, Fethiye - Kaş karayolu üzerinde Seyhan A. (47) idaresindeki otomobil, Abdullah. M'nin (33) kullandığı 34 GKZ 487 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ve yolcu Döne Altınok (51), ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekibi tarafından Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Sürücülerin hayatı tehlikesi bulunmazken, AK Parti 28. Dönem Kırklareli Milletvekili aday adayı Avukat Döne Altınok, müdahalelere rağmen kurtulamadı.





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