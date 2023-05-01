Datça'da arama kurtarma ekibine katılan 160 kursiyere sertifikaları verildi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibine (MAG-AME) dahil olan 160 kursiyer, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Sertifika almaya hak kazanan gönüllü kursiyerlere 36 saatlik eğitimde afet bilinci, temel yangın, temel arama kurtarma, orman yangınlarına müdahale, afet psikolojisi, ilk yardım konularında eğitim verildi.

Eğitimlerini tamamlayan kursiyerler yemin ederek görevlerine başladı. Ekibin 300 kişiye ulaştığı belirtildi.

Etkinliğe Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mutlu Uzun ile İtfaiye Amiri Can Özkan katıldı.

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