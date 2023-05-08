Kruvaziyer "Marina" ile Bodrum'a 1182 turist geldi

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MUĞLA (AA) - Marshall Adaları bayraklı "Marina" isimli kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesini ziyaret etti.

Antalya Limanı'ndan gelen 239 metre uzunluğundaki gemi, Bodrum Limanı iskelesine yanaştırıldı. Gemide çoğu ABD, Brezilya ve Kanada uyruklu 1182 yolcu ile 739 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler sahilde gezdi, çarşıda alışveriş yaptı. Bazı yolcular ise tarihi yerleri ziyaret etti.

"Marina", akşam saatlerinde Kuşadası'na gitmek üzere ilçeden ayrılacak.

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