Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen iki adrese operasyon düzenledi.



Evlerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.



Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, biri "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.

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