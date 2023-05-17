Şarık Tara-Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları'nda ikinci gün tamamlandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'da Göcek Yat Kulübü (GYK) tarafından düzenlenen Şarık Tara-Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları'nın ikinci günü tamamlandı.

Fethiye Körfezi ve Göcek koylarını kapsayan 6 mücadeleden oluşan yarışlara, 19 ülkeden 69 teknede 528 sporcu katıldı.

Rüzgarın başlamasıyla Göcek Koyu İzkayası açıklarından start alan ve üçgen rotada yarışan yelkenciler, şamandıraları dolaşarak yarışı tamamladı.

Yarışın ikinci gününde sınıflarına göre dereceye giren yatlar ve dümencileri şu şekilde:

IRC-1

1- Favorit (Ermolenko Viacheslav)

2- 1925 (Tora Kutoğlu)

3- Mersin Yelken Akademisi (Sergey Golofast)

IRC-2

1- Buran (Alexey Moskvin)

2- Fox-L (Rasim Hamidov)

3- Courrıer Du Coeur (Nikita Stralskii)

IRC-3

1- Space Jockey (Viktor Zakharov)

2- Enka Cheese 6 (Levent Peynirci)

3- Agile (Oleg Kalinin)

IRC-4

1- Enchantment Of Sakhalin (Oleg Nikolaychuk)

2- Clavella (Leo Kolff)

3- Carrot (Andrey Raykov)

IRCCHR-1

1- Imagıne (Alexander Sahtrov)

2- Taurus 6 (Dmitrii Kursin)

3- Juana (Alesandr Budukho)

IRCCHR-2

1- Ambiente 5 (Aleksandr Zharkov)

2- Rama (Maksim Bialkevıch)

3- Surprise (Ilya Strakh)

IRCCHR-3

1- Babe (Oleg Kuragin)

2- Orıon (Andrei Morozov)

3- Baba Yaga (Frolov Viacheslav)

Yarışlar, 19 Mayıs'ta sona erecek.

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