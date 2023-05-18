Bodrum'da denizde sürüklenen tekne kıyıya yanaştırıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kıyıya getirildi.

KEGM'nin "KIYEM-6" isimli hızlı can kurtarma botu, Bodrum Hüseyin Burnu önlerinde makine arızası nedeniyle içerisinde 2 kişinin bulunduğu 10 metre uzunluğundaki bir teknenin sürüklenmeye başladığı ihbarını aldı.



Belirtilen noktaya ulaşan ekipler, tekneyi Bodrum Bitez Marina'ya yanaştırdı.

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