Muğla'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

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MUĞLA (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Muğla'nın ilçelerinde törenler düzenlendi.

Bodrum Belediye Meydanı'nda yapılan ve Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile diğer protokol üyelerinin de hazır olduğu törende, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra bando takımı eşliğinde öğrenciler kortej yürüyüşü yaparak etkinliklerin yapılacağı Bodrum Kalesi Kuzey Hendeğine yürüdü. Burada birçok okul gösteri sundu. Törende öğrencilere ödüller verildi.

- Marmaris

Atatürk Meydanı'nda da tören düzenlendi. Marmaris Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Vekili Sibel Kısa Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve Askeri Bando eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

Çelenk sunma töreninin ardından Marmaris Şehir Stadyumu'nda kutlama töreni gerçekleştirildi.

Törende saygı duruşu ve Askeri Bando eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun bayram kutlama mesajı okunmasının ardından Marmaris Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sibel Kısa günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

Zeybek Halk Oyunları, Jimnastik, Modern Dans, Halk Oyunları gösterilerinin ardından şiirler okundu. Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Andını öğrenciler okudu. Kutlamalar geçit töreniyle son buldu.

- Ortaca

Ortaca'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

İlçedeki kutlamalar, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. İlçe Müdürü Murat Sözgen, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Tören, Ahmet Ateş Stadı'nda düzenlenen etkinliklerle devam etti.

- Datça

Datça'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

İlçe Kaymakam Vekili Muğla Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan koordinesinde gerçekleşen kutlamalarda, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mutlu Uzun tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Kutlama programı Reşadiye Fatma Tekinalp futbol sahasında düzenlenen etkinliklerle devam etti.

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