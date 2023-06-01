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MUĞLA (AA) - Bodrum Cruise Port'ta öğrencilere, deniz turizmi ve liman tanıtımı yapıldı.



İlçede Global Ports Holding bünyesinde yer alan ve 350 metreye kadar gemi yanaşmasına imkan veren Bodrum Cruise Port, Merkez Turgutreis Ortaokulu'nda okuyan 30 öğrenciye limanın tanıtımını yaparak, kruvaziyer turizmi, denizcilik ve denizlerin korunması konulu sosyal sorumluluk projesi başlattı.



İki büyük geminin limanda bulunduğu anda düzenlenen etkinlikte, öğrenciler yolcu gemilerini yakından görme fırsatı buldu.



Bodrum Cruise Port Kılavuz Kaptanı Barış Bayrak ve Ticari ve Kurumsal İşler Şefi Burçak Karademir'in anlatımıyla iki saat boyunca öğrenciler liman içerisinde bilgilendirildi, denizleri ve çevreyi koruma, sürdürülebilir bir dünya hakkında Deniz Temiz Derneği Turmepa'nın çizgi filmleri izlettirildi.



Soru cevap bölümüyle tamamlanan etkinliğin, yeni okul döneminde de devam etmesi planlanıyor.



Bodrum Cruise Port İşletme Müdürü Erkan Öztunalı, yaptığı açıklamada, daha fazla öğrenciye ulaşıp, denizciliği tanıtarak sevdirmeyi, denizleri korumak için dikkat edilmesi gerekenleri, liman işleyişini ve denizciliğe bağlı meslekleri tanıtmak istediklerini ifade etti.



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