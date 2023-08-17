Prof. Dr. İlber Ortaylı, Muğla'da düzenlenen klasik diller yaz kursuna konuk oldu

MUĞLA (AA) - Prof. Dr. İlber Ortaylı, Muğla'da klasik diller yaz kursunda araştırmacı ve kursiyerlerle bir araya geldi.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ) ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) işbirliğinde, MSKÜ Sanat Evi'nde Türkiye'de ilk defa klasik diller yaz kursu düzenlendi.

Yunanca, Latince ve Süryanice dillerinin öğretildiği kursa, tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı konuk olarak katıldı.

Ortaylı, burada verdiği seminerde, klasik dillerin önemine tarihsel bir perspektifle yaklaştı.

Araştırmacıların ve kursiyerlerin katıldığı buluşmada Ortaylı, Muğla'nın, tarihsel açıdan bereketli topraklarda bulunduğunu söyledi.

Sohbet biçiminde ilerleyen seminerde Ortaylı, araştırmacılardan gelen soruları da yanıtladı.

Kurs kapsamında MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar da Doğu Roma İmparatorluğu tarihinden ve o dönemde konuşulan dillerden bahsetti.

Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Nur Erkızan da "Muğlalı Filozof Hekim Diogenes'ten Bize" başlıklı semineriyle klasik diller yaz kursunda araştırmacılarla felsefi bir yolculuk gerçekleştirdi.