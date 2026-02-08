Muğla'da firari FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü yakalandı

Muğla'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmaktan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen emniyet müdürü yakalandı.



Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyeliğinden aranan kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürdü.



Ekipler, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca 9 yıldır aranan ve meslekten ihraç edilen emniyet müdürü Y.S'nin kentte olduğunu belirledi.



Hükümlü, Ula Gökova Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince yapılan trafik denetimi esnasında yakalandı.



Eski emniyet müdürü hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

