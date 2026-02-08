Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Muğla'da firari FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü yakalandı

        Muğla'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmaktan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen emniyet müdürü yakalandı.

        Giriş: 08.02.2026 - 21:02 Güncelleme: 08.02.2026 - 21:02
        Muğla'da firari FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü yakalandı
        Muğla'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmaktan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen emniyet müdürü yakalandı.

        Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyeliğinden aranan kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürdü.

        Ekipler, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca 9 yıldır aranan ve meslekten ihraç edilen emniyet müdürü Y.S'nin kentte olduğunu belirledi.

        Hükümlü, Ula Gökova Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince yapılan trafik denetimi esnasında yakalandı.

        Eski emniyet müdürü hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

