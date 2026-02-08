Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, AK Parti İl Başkanlığında konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, "AK Parti teşkilatları olarak gerekli tüm çalışmaları gerçekleştirip, milletimizin gönlündeki yerimizi kuvvetlendirip büyütmek için çalışmalarımızı gece gündüz sürdüreceğiz. İnşallah şehirlerlerimizin bu eksikliklerini de Ak kadroları göreve getirerek aşmaya gayret edeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 19:09 Güncelleme: 08.02.2026 - 19:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, AK Parti İl Başkanlığında konuştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, "AK Parti teşkilatları olarak gerekli tüm çalışmaları gerçekleştirip, milletimizin gönlündeki yerimizi kuvvetlendirip büyütmek için çalışmalarımızı gece gündüz sürdüreceğiz. İnşallah şehirlerlerimizin bu eksikliklerini de Ak kadroları göreve getirerek aşmaya gayret edeceğiz." dedi.

        Büyükgümüş, AK Parti Muğla İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, bölge strateji toplantılarının üçüncüsünü de Muğla'da gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Bu kapsamda kentte partililerle bir araya geldiklerini belirten Büyükgümüş, küresel markalar haline gelmesini bekledikleri İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bir çok büyükşehirde, milletten aldığı sorumluluğu yerine getiremeyen belediye yönetimleri ile karşı karşıya kaldıklarını kaydetti.

        Bunu üzülerek takip ettiklerini dile getiren Büyükgümüş,"Bizim siyaset anlayışımız, bizim siyaset yapma biçimimiz hizmette yarışmak, milletimizle daha kapsamlı eserleri buluşturmak yönünde. Bugün geldiğimiz noktada maalesef özellikle şehirlerimizin altyapısını güçlendirecek kaynaklar, imkanlar, üzülerek görüyoruz ki konserlere, reklamlara ve algı çalışmalarına harcanıyor. " diye konuştu.

        -"Deprem bölgesinde alnımız ak bir şekilde milletimizin huzurundayız"

        Büyükgümüş, teşkilatlarla yapacakları güçlü çalışmalarla AK Parti ve Muğla‘yı çok daha geniş kapsamlı buluşturacaklarını anlattı.

        Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hatay'da olduklarını hatırlatan Büyükgümüş, "Hatay'da 455 bininci konutun anahtar teslim törenine katıldık. Biz görüyoruz ki Allah’a çok şükür AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürüttüğümüz siyasi çalışmaların hasılası olarak alnımız ak bir şekilde özellikle deprem bölgesinde milletimizin huzurundayız. Burada sadece konutlar değil, okullar, yollar, altyapı çalışmaları, barajlar yapıldı. Çok kapsamlı bir hizmet ve eser siyasetini deprem bölgesinde Allah’a çok şükür hayata geçirdik." diye konuştu.

        -"Artık depremin yaralarının sarıldığı bir dönemi yaşıyoruz"

        6 Şubat depremlerinin üçüncü yıldönümünde ise Osmaniye'de olduklarını belirten Büyükgümüş, şöyle konuştu:

        "Orada milletimiz liderimizi adeta bağrına bastı. Çok büyük bir kalabalık, heyecanla ve coşkuyla liderimizin yanında yeraldı. Artık depremin yaralarının sarıldığı, şehirlerimizin yeni bir kalkınma dönemine ilk adımlarını attığı zaman dilimlerini yaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Özgür Özel‘in bir açıklaması oldu. Diyor ki bu açıklamasında, 'biz artık AK Partili, MHP’li tüm siyasileri şehirlerdeki hizmetlerimizin hayata geçirildiği programlara davet edeceğiz'. İlk bakışta bunu güzel bir söz olarak değerlendirebilirsiniz. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler hizmet üretmiyor. Milletimize eser kazandırmıyor. Biz burada rekabet etmeyi çok isteriz. Ama geldiğimiz noktada kocaman bir hiçlik tablosu ile karşı karşıyayız."

        Özel'in siyasetsizlik meselesini, millete hizmet üretmekteki açığı yalanlarla, iftiralarla kapatmaya dönük bir yaklaşımın içerisinde olduğunu kaydeden Büyükgümüş, "AK Parti teşkilatları olarak gerekli tüm çalışmaları gerçekleştirip, milletimizin gönlündeki yerimizi kuvvetlendirip büyütmek için çalışmalarımızı gece gündüz sürdüreceğiz. İnşallah şehirlerlerimizin bu eksikliklerini de Ak kadroları göreve getirerek aşmaya gayret edeceğiz." şeklinde konuştu.

        AK Parti kadrolarının pazar günü seçim olabilecek gibi hazırlıklı ve donanımlı şekilde çalışmayı ilke edinen bir teşkilat olduğunu vurgulayan Büyükgümüş, bu nedenle teşkilatlar ile sürekli birlikte olduklarını dile getirdi.

        Büyükgümüş, Türkiye'nin tamamına hitap edecek çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

        Programa, AK Parti Muğla milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz, AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör ile partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!
        Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!
        6 aylık Melisa bebeğin ölümünde korkunç şüphe!
        6 aylık Melisa bebeğin ölümünde korkunç şüphe!
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi tutuklandı
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi tutuklandı
        Fenerbahçe Opet derbide farka koştu!
        Fenerbahçe Opet derbide farka koştu!
        Tartıştığı İZSU çalışanının kulağını ısırıp kopardı!
        Tartıştığı İZSU çalışanının kulağını ısırıp kopardı!
        Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeledi!
        Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeledi!
        "İsrail İran'la nükleer anlaşmayı engellemeye çalışıyor" iddiası
        "İsrail İran'la nükleer anlaşmayı engellemeye çalışıyor" iddiası
        Polis memurunu öldüren darpta kan donduran ifadeler!
        Polis memurunu öldüren darpta kan donduran ifadeler!
        Kazada öldü, 2 gün sonra nişanlanacağı öğrenildi
        Kazada öldü, 2 gün sonra nişanlanacağı öğrenildi
        Kara yolunda heyelan ve göçük!
        Kara yolunda heyelan ve göçük!
        Aynı evde önce cinayet, sonra yangın!
        Aynı evde önce cinayet, sonra yangın!
        18'lik Sambacı F.Bahçe'ye!
        18'lik Sambacı F.Bahçe'ye!
        "Brezilyalıların, Türkiye'de şaşırdığı 5 şey"
        "Brezilyalıların, Türkiye'de şaşırdığı 5 şey"
        Pezeşkiyan'dan ABD ile görüşmelerine ilişkin açıklama
        Pezeşkiyan'dan ABD ile görüşmelerine ilişkin açıklama
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural

        Benzer Haberler

        Fethiye'deki kazada 3 yaşındaki çocuk ve babaannesi hayatını kaybetti
        Fethiye'deki kazada 3 yaşındaki çocuk ve babaannesi hayatını kaybetti
        Muğla'da jandarma ekiplerinin devriyesi havadan ve aksiyon kamerasıyla görü...
        Muğla'da jandarma ekiplerinin devriyesi havadan ve aksiyon kamerasıyla görü...
        Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 2. ayağı tamamlandı
        Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 2. ayağı tamamlandı
        Bodrum'da kuyuya düşen buzağı kurtarıldı
        Bodrum'da kuyuya düşen buzağı kurtarıldı
        Kuyuya düşen buzağı kurtarıldı
        Kuyuya düşen buzağı kurtarıldı
        Köyceğiz Gölü'nde taşkın devam ediyor
        Köyceğiz Gölü'nde taşkın devam ediyor