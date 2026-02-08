Muğla'da jandarma ekiplerinin devriyesi havadan ve aksiyon kamerasıyla görüntülendi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde jandarma ekiplerinin devriye faaliyetlerini içeren görüntüler paylaşıldı.



ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda, Jandarma Genel Komutanlığınca yayımlanan klipte, jandarma ekiplerinin dron ile havadan ve motorize ekipler tarafından da aksiyon kamerasıyla kaydedilen devriye görüntülerine yer verildi.



Görüntülerde, ekiplerin ormanlık alanlarda, sahil kesimlerinde ve farklı mahallelerde asayiş ve güvenliği sağlamak amacıyla devriye faaliyetlerini sürdürdüğü görülüyor.

