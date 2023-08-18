Muğla'da iş yerine silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli, Tepe Mahallesi 33 Sokak'ta deniz malzemeleri satan bir işyerine girerek tabancayla ateş açtı.

Mermilerin isabet ettiği iş yeri sahibi Ç.Y. ve müşteri olarak bulunan R.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.