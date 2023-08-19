Bodrum FK - Erzurumspor FK maçının ardından

MUĞLA (AA) - Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında sahasında Erzurumspor FK ile 0-0 berabere kalan Bodrum FK'de teknik direktör İsmet Taşdemir, takımın sıcak havaya rağmen iyi mücadele ettiğini söyledi.

Taşdemir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir müsabaka olduğunu söyledi.

Oyunun ilk yarısında ellerine fırsatların geçtiğini ifade eden Taşdemir, "Penaltı oyunun kırılma noktasıydı. Kıramadık ve kıramayınca rakibimizin direnci her geçen dakika arttı. Maalesef üretemedik ve golü bulamadık. Dolayısıyla bu sıcak havada oynamak her iki takım içinde çok zordu. Neticeyi alamadık, alamadığımız için üzgünüz. Geçen seneden beri düşüncem değişmedi, sonuçta bir puan aldık. Yolumuza devam ediyoruz." dedi.

- Erzurumspor FK cephesi

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu da iki takım oyuncularını da tebrik etti.

Oyuncuların sıcak havada üst düzey bir mücadele verdiğini belirten Kutlu, şöyle konuştu:

"Geçen sezon Bodrumspor çok başarılı bir sezon geçirdi, bu sezona başarılı girdi. İnşallah aynı şekilde devam ederler. Geçen sezon Bodrumspor Süper Lig'e çıkmış olsa, buraya Süper Lig takımlarının hiçbirini bu şartlarda getirip futbol müsabakası oynatamazlar. Fenerbahçe, Galatasaray ve diğer Süper Lig takımlarını bu hava şartlarında bu saatte maç oynatmaları mümkün değil. Bir alt lig olunca insan ayrımı yapıyorlar. Sözlerimin Bodrumspor ile alakası yok. Burada akşam 22.00'dan önce maç oynanmaz. Bir üst ligdeki takımların hiçbirini buraya getiremezler. Bodrumspor gibi iyi bir takımla deplasmanda bu şartlarda oynadığımız maçta bir puan kötü gözükmüyor. Bizim açımızdan beraberlik kötü değil."