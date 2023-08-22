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        Asarcık Tepesi'nde Orta Tunç Çağı'ndan günümüze yerleşim izleri bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 11:51 Güncelleme: 22.08.2023 - 11:51
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        Asarcık Tepesi'nde Orta Tunç Çağı'ndan günümüze yerleşim izleri bulundu
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        MUĞLA (AA) - DURMUŞ GENÇ - OSMAN AKÇA - Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde devam eden Asarcık Tepesi kazılarında tarihsel süreç içinde Anadolu Selçuklu dönemi ve Hitit Uygarlığı'ndan Orta Tunç Çağı'na uzanan kültür tabakalarına ulaşıldı.

        Asarcık Tepesi Arkeolojik Kazı Başkanı Doç. Dr. Bekir Özer, AA muhabirine, 2021 yılı Mayıs ayından başlayan kazılarda bölgenin tarihine ışık tutan çok önemli sonuçlara ulaştıklarını söyledi.

        Kazı çalışmalarının son 2 yılda ivme kazandığını anlatan Özer, "Bölgenin ismi 'Valderrama' olarak 3 bin 500 yıllık Hitit İmparatorluk metinlerinde geçiyor. Tepenin altında bazı noktalarda yerleşim dokusu ve yapılar çok iyi korunmuş, bazı noktalarda çok zayıf izler şeklinde kalmış. Tepenin üst noktasındaki Ortaçağ kalesinde milattan sonra 9. yüzyıl ile 14. yüzyıl arasında çok sık yerleşim dokuları ile yapı birimleri bulduk. Burada Orta Tunç Çağı dediğimiz günümüzden 4 bin yıl önceye giden kültür tabakaları da ortaya çıkarıldı." ifadelerini kullandı.

        Bundan sonraki hedeflerinin Tunç Çağı, Helenistik Dönem ve Ortaçağ Dönemi'ne ait kalıntıları anlamaya çalışmak olduğunu anlatan Özer, kazılarda elde ettikleri önemli verileri de bölge ve ülke turizmine sunacaklarını dile getirdi.

        Bölgenin, büyük güçlerin Güneybatı Anadolu'ya giriş güzergahlarından biri olduğuna değinen Özer, "Bu yüzden 13. yüzyılda Anadolu Selçukluları döneminde bölgenin Türkleşmesi sırasında ilk akınlar yapılmış. Burası, ele geçirilmesi gereken yerlerden bir tanesi. Biz de çalışmalarımız sırasında bu dönemin de arkeolojik izlerine rastladık. Milattan sonra 13. yüzyıla ait izler bulduk. Kazılara önümüzdeki aylarda da devam edeceğiz." diye konuştu.

        Özer, Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinesinde gerçekleştirilen kazılara destek veren Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Kavaklıdere Belediyesine teşekkür etti.

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