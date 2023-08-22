Muğla açıklarında balina ve fokların görüntülenmesi

MUĞLA (AA) - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halit Filiz, son dönemlerde Muğla açıklarında vatandaşlarca görüntülenen balina ve fokların, denizlerin sağlıklı ve temiz olduğunu gösterdiğini bildirdi.

Prof. Dr. Filiz, yaptığı yazılı açıklamada, balinaların genellikle çok büyük boyutlara ulaştıkları için tek yaşamayı tercih ettiklerini, üreme dönemlerinde ise 2 ya da 3'lü gruplar oluşturduklarını belirtti.

Genellikle açıklarda gezmeyi seven balinaların bazen de teknelerin peşlerine takılarak yüzdüğünü aktaran Filiz, şöyle devam etti:

"Balinalar, foklar, köpek balıkları, besin piramidinin en üstünde yer alan canlılar. Dolayısıyla bunların yaşamlarını sürdürebilmesi denizlerde her aşamada işlerin yolunda gittiğini gösterir. Biz bu gibi canlıları gördükçe denizlerimizin sağlıklı ve temiz olduğunu anlıyoruz. Umarım balinaları daha sık görebiliriz."

Doç. Dr. Nurçin Killi ise dünyanın en büyük canlıları arasında yer alan balinalardan birinin 2009 yılında Dalaman'da kıyıya vurduğunu hatırlattı.

Gömülen balinanın 2013 yılındaki kazıyla toprak altından çıkarıldığını anlatan Killi, balina iskeletinin üniversitede sergilendiğini kaydetti.