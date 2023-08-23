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        Bodrum'da deniz dibi temizliğinde 106 kilogram atık çıkarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 19:10 Güncelleme: 23.08.2023 - 19:42
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        Bodrum'da deniz dibi temizliğinde 106 kilogram atık çıkarıldı
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        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde dalgıçlarca yapılan deniz dibi temizliği çalışmalarında 106 kilogram atık çıkarıldı.

        Bodrum Belediyesince "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla düzenlenen deniz dibi temizliği etkinliği, Akyarlar ve Kadıkalesi Mahallelerinde devam etti.

        Bodrum Belediyesinin gönüllü dalgıçlarından oluşan ekip plastik, metal, cam, otomobil lastiği ve diğer atıklar olmak üzere iki saatte 106 kilogram atık topladı.

        Toplanan atıklar, Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi.

        Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğünün koordinasyonuyla gerçekleşen 2023 yılı Deniz Dibi Temizliği Bitez, Güvercinlik, Ortakent ve Kumbahçe mahallelerinde de yapılacak.

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