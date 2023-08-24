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        Çağdaş Bodrumspor Basketbol Kulübü Başkanı Çağlar'dan salon açıklaması:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 11:25 Güncelleme: 24.08.2023 - 11:25
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        Çağdaş Bodrumspor Basketbol Kulübü Başkanı Çağlar'dan salon açıklaması:
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        MUĞLA (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Çağdaş Bodrumspor Basketbol'un kulüp başkanı Dağlarca Çağlar, iç saha maçlarını oynayacakları salonun belirsizliğinin sürdüğünü, karşılaşmaları Bodrum'da oynamak istediklerini bildirdi.

        Çağlar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Çağdaş Bodrumspor Basketbol'un sezonun ilk haftasında deplasmanda Fenerbahçe Beko ile karşılaşacağını söyledi.

        İkinci haftada Anadolu Efes'i nerede ağırlayacakları bilgisinin henüz kendilerine iletilmediği için endişeli bir bekleyiş içerisinde olduklarını vurgulayan Çağlar, şunları kaydetti:

        "Parkeye her çıktığımızda büyük mücadele içine girdik. Derdimiz sadece skor değil, kaliteli bir oyuna ve alın teri ile alınan skora imza atmaktı. Bunu tek başımıza başarmadık. İki sezondur bize destek veren koca yürekli Çağdaş Bodrumspor taraftarı parkede her zaman yanımızda idi. Biz bunu, Bodrum'da bize gönül veren, inanan, destekleyen ve sorgusuz sualsiz her maçımızda yanımızda olan Bodrumlu basketbolseverler ile başardık. Şimdi taraftarımızın Türkiye'nin devleriyle oynayacağımız maçlarımızı da yine kendi salonumuzda izlemesini istiyoruz, çünkü bunu hak ettiler."

        Konuyla ilgili olarak Türkiye Basketbol Federasyonu ile defalarca görüştüklerini aktaran Çağlar, "Federasyonumuzun bize anlayış göstermesini bir kez daha rica ediyoruz. Netlik kazanan maç takvimimiz ile belirsiz olan iç saha maçlarını Bodrum'da oynamak istediğimizi, bunu tüm Bodrum halkı adına yenileyerek belirtmek istiyorum. Diğer Süper Lig takımları da bu konuda bizi destekliyor. Talebimize olumlu yanıtı bir an önce bekliyoruz." diye konuştu.

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