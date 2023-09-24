Zeki Müren vefatının 27. yılında Bodrum'da şarkılarla anıldı

Türk Sanat Müziğinin unutulmaz isimlerinden Zeki Müren, ölümünün 27'nci yılında Muğla'nın Bodrum ilçesinde verilen konserle anıldı.

Sanatçının mal varlığını bağışladığı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bodrum Kaymakamlığı ve İlçe Belediyesinin katkılarıyla Bodrum Antik Tiyatro'da konser düzenlendi.

Oyuncu Hakan Bilgin'in sunuculuğunu yaptığı konserde, Bekir Ünlüataer sahne aldı. "Sanat Güneşi" olarak anılan Zeki Müren'in hayranları konsere ilgi gösterdi. Zeki Müren'e ait eserlerin de seslendirildiği konserde, müzikseverler şarkılara eşlik etti.

Sanatçı Ünlüataer, Zeki Müren'in kendini ve eserlerini geniş kitlelere sevdirdiğini, şarkılardaki kelimeleri teker teker ve ne dediği anlaşılır bir dille okuduğunu söyledi.

Konseri, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü emekli Tuğgeneral İsmail Şanlı, TEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şükrü Tekbaş ve eski devlet bakanlarından İmren Aykut da yer aldı.