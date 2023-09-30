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        Marmaris'te kayıp ihbarı yapılan motosikletli uçurumda ölü bulundu

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün kayıp ihbarı yapılan 56 yaşındaki motosikletli, uçurumda ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 13:49 Güncelleme: 30.09.2023 - 13:57
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        Marmaris'te kayıp ihbarı yapılan motosikletli uçurumda ölü bulundu
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün kayıp ihbarı yapılan 56 yaşındaki motosikletli, uçurumda ölü bulundu.

        Beldibi Mahallesi Gökbel Kavşağı D-400 karayolu 2. kilometresi, Menteşe-Marmaris istikameti yolun sağındaki uçurumda sabah saatlerinde motosiklet ve sürücüsü bulundu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve bölge trafik ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yaptığı incelemede öldüğü anlaşılan motosiklet sürücüsünün dün kayıp ihbarı yapılan Cem Hepdeniz (56) olduğunu belirledi.

        Hepdeniz'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

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