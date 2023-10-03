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        Fethiye'de kaybolan Kanadalı turist bulundu

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaybolan Kanadalı turist bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 16:33 Güncelleme: 03.10.2023 - 16:33
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        Fethiye'de kaybolan Kanadalı turist bulundu
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaybolan Kanadalı turist bulundu.

        İlçeye tatile gelen Kanada uyruklu Richard Sean Taylor'un (44) Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'dan yamaç paraşütü yaptığı belirlendi.

        Uçuş sırasında bulutlu havada yönünü kaybeden Taylor, Faralya Mahallesi'nde ormanlık alana iniş yaptı. Yönünü kaybeden ve arazide iki gün boyunca yürüyen Taylor, yürüyüş yapan başka bir grupla karşılaştı.

        Grup üyelerine kaybolduğunu söylemesi üzerine Taylor, ilçeye getirildi.

        Taylor'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        - Olay

        Konakladığı otele uzun süre dönmemesi üzerine Taylor’un bulunması için Ölüdeniz ile Faralya Mahallesi'ndeki dağlık arazide dün arama çalışması başlatılmıştı.

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