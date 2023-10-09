Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Datça Ne­şe­li Pa­ti­ler Dans Grubu, sahipsiz hay­van­la­r ya­ra­rı­na dans etti

        Datça Ne­şe­li Pa­ti­ler Dans Grubu, sahipsiz hayvanlar yararına dans edip bağış topladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 16:58 Güncelleme: 09.10.2023 - 17:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Datça Ne­şe­li Pa­ti­ler Dans Grubu, sahipsiz hay­van­la­r ya­ra­rı­na dans etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Datça Ne­şe­li Pa­ti­ler Dans Grubu, sahipsiz hayvanlar yararına dans edip bağış topladı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan, Datça Neşeli Patiler Dans Grubu kurucusu Şule Sencer Töreci, dans grubunun 2017 yılında bir araya geldiğini söyledi.

        Kuruluşlarından bugüne dans ederek bağışlar topladıklarını ve açılan stantta mama satışı yaptıklarını anlatan Töreci, "Tüm geliri sokak hayvanlarına bağışlıyoruz. Kısırlaştırma ve veteriner ihtiyaçlarına katkı sağlıyoruz. Yaş ortalamamız 55 ila 70 arası. Ayrıca grubumuzdaki dansçılarımızın katkıları ile her yıl 1 kızımızın eğitimine katkıda bulunmak için her ay bir arkadaşımız burs veriyor." dedi.

        Barınak sorumlusu Nami Temeltaş ise dans grubunun her sene buna benzer faaliyetlerde bulunarak barınaktaki hayvanlara yardım ettiğini dile getirdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Netanyahu: Yanıtımız Ortadoğu'yu değiştirecek
        Netanyahu: Yanıtımız Ortadoğu'yu değiştirecek
        "İsrail'deki saldırılarda 9 ABD'li öldü"
        "İsrail'deki saldırılarda 9 ABD'li öldü"
        Festival faciaya dönüştü, kaçış anı böyle görüntülendi!
        Festival faciaya dönüştü, kaçış anı böyle görüntülendi!
        Okullarda cep telefonunun yasaklanması akran zorbalığını da önleyecek
        Okullarda cep telefonunun yasaklanması akran zorbalığını da önleyecek
        Kabine toplandı! Sıcak gündem, önemli başlıklar
        Kabine toplandı! Sıcak gündem, önemli başlıklar
        "Bingazi'de silahlı çatışmalar yaşanıyor"
        "Bingazi'de silahlı çatışmalar yaşanıyor"
        Akraba aileler arasında boşanma çatışması!
        Akraba aileler arasında boşanma çatışması!
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        KKTC'de yakalanan müteahhitten akılalmaz savunma!
        KKTC'de yakalanan müteahhitten akılalmaz savunma!
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla müsaade etmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla müsaade etmeyeceğiz
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        Kapalıçarşı'da tavandan sarkan gizli tehlike!
        Kapalıçarşı'da tavandan sarkan gizli tehlike!
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        "Kayıp için mucize gerek"
        "Kayıp için mucize gerek"
        Türkiye'ye büyük müjde!
        Türkiye'ye büyük müjde!
        "Doktora şiddet kabul edilemez"
        "Doktora şiddet kabul edilemez"
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş

        Benzer Haberler

        Çam balı için ihtiyaç duyulan nemli ortamın oluştuğu Muğla'da rekoltenin ar...
        Çam balı için ihtiyaç duyulan nemli ortamın oluştuğu Muğla'da rekoltenin ar...
        Çağdaş Bodrum salladı yıkamadı
        Çağdaş Bodrum salladı yıkamadı
        Muğla'da orman yangını (2)
        Muğla'da orman yangını (2)
        Datça İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Oğuz Kapusuz, göreve başladı
        Datça İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Oğuz Kapusuz, göreve başladı
        GÜNCELLEME - Muğla'da çıkan yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü
        GÜNCELLEME - Muğla'da çıkan yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü
        Fethiyespor nihayet kazandı
        Fethiyespor nihayet kazandı