Datça Ne­şe­li Pa­ti­ler Dans Grubu, sahipsiz hayvanlar yararına dans edip bağış topladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan, Datça Neşeli Patiler Dans Grubu kurucusu Şule Sencer Töreci, dans grubunun 2017 yılında bir araya geldiğini söyledi.

Kuruluşlarından bugüne dans ederek bağışlar topladıklarını ve açılan stantta mama satışı yaptıklarını anlatan Töreci, "Tüm geliri sokak hayvanlarına bağışlıyoruz. Kısırlaştırma ve veteriner ihtiyaçlarına katkı sağlıyoruz. Yaş ortalamamız 55 ila 70 arası. Ayrıca grubumuzdaki dansçılarımızın katkıları ile her yıl 1 kızımızın eğitimine katkıda bulunmak için her ay bir arkadaşımız burs veriyor." dedi.

Barınak sorumlusu Nami Temeltaş ise dans grubunun her sene buna benzer faaliyetlerde bulunarak barınaktaki hayvanlara yardım ettiğini dile getirdi.