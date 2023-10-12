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        Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Kulübünün yenilenen tesisi açıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 11. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları'na (BIOR) da ev sahipliği yapan Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Kulübünün yenilenen tesisi düzenlenen törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 14:45 Güncelleme: 12.10.2023 - 15:05
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        Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Kulübünün yenilenen tesisi açıldı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 11. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları'na (BIOR) da ev sahipliği yapan Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Kulübünün yenilenen tesisi düzenlenen törenle açıldı.

        Bodrum Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl tamamlanan çalışmalarla uluslararası standartlara kavuşan tesisin resmi açılışı, yerli ve yabancı sporcuların yanı sıra geniş bir katılımla yapıldı.

        Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Bodrum'un uzun yıllar denizcilikle iştigal etmiş, tarihin ve kültürün merkezi bir kent olduğunu söyledi.

        Bodrum'un en önemli denizcilik merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Aras, "Bodrumspor, kurduğu yelken şubesi ile yıllardır Bodrum'daki çocuklarımıza denizi, yelkeni sevdirmektedir. Bodrumspor'a ve tüm yelken kulüplerine teşekkür ederim. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizin 100. yılında Bodrumumuza ve ulusumuza yakışan organizasyonlar ve tesisler kazandırmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

        Bodrumspor Kulübü Başkanı Rıza Karakaya da böyle bir etkinliği ve tesisi Bodrum'a kazandıran Başkan Ahmet Aras'a ve 11 yıldır gerçekleştirilen BIOR'u düzenleyenlere teşekkür etti.

        Seremoni sonunda protokol üyeleri ve yelken sporcusu çocuklar eşliğinde açılış kurdelesi kesildi.

        Bodrumspor Yelken Kulübü tesisi kayıkhane, derslikler, tuvalet, duş, soyunma odaları, oturma alanları, sahil ve iskelede yapılan yenilemelerle dünya standartlarına uygun hale getirildi.

        Tesis, kapasitesi artırılarak pek çok şampiyona ve organizasyona ev sahipliği yapabilecek duruma getirilmesinin yanında belediye kafe, restoran ve halk plajı fonksiyonlarını da barındırıyor. Yelken kulüp 1875 metrekare alanda yer alıyor.

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