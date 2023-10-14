Muğla'da STK mensupları ve vatandaşlar Filistin'e destek için bir araya geldi Muğla'da bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşu (STK) mensupları ve vatandaşlar, Filistin'e destek amacıyla gösteri yaptı.

Muğla'da bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşu (STK) mensupları ve vatandaşlar, Filistin'e destek amacıyla gösteri yaptı.

Kentteki bazı STK üyeleri ve vatandaşlar, Memur-Sen Muğla Şubesi öncülüğünde tarihi Kurşunlu Cami meydanında bir araya geldi.

Türk ve Filistin bayrağı açan ve üzerinde "Filistin'e destek siyonizme lanet", "Kudüs'e selam direnişe devam" ve "İnsanlık ölüyor dünya seyrediyor" yazılı dövizler taşıyan vatandaşlar, Filistin direnişini destekleyen slogan attı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Memur-Sen Muğla Şube Başkanı Özcan Çiçek, siyonist İsrail'in yaptığı soykırımı lanetlemek, Filistin halkının yanında olduklarını göstermek için alanlarda olduklarını ifade etti.

Etkinliğe dernek, sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri başta olmak üzere herkesin destek verdiğini aktaran Çiçek, şunları kaydetti:

"İkiyüzlülüklerin zulmü azdırdığı zamandayız. Soykırımcı siyonistler Filistin'de katliam yaparken susanların kıyameti zorladığı zamandayız. Bugün Filistin'de mazlumların kanı üzerine kurulmuş bir rejim var. O şebekeye kimileri devlet diyor. İsrail bir devlet değildir. İsrail, emperyalizm tarafından kurulmuş ve desteklenen bir terör örgütüdür. İsrail, bütün dünyaya kötülük yayan, soykırımcı bir organizasyondur."

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Filistinli Yusuf Barakat da Filistin Öğrencileri Birliği Muğla Şubesi olarak Türk halkına ve Türk devletine, verdikleri destek için teşekkür etti.

Filistin'deki tablonun çok acı verici olduğuna işaret eden Barakat, şunları kaydetti:

"Bizler öğrenci olarak tüm dünyaya sesleniyoruz. Filistin’deki işlenen savaş suçlarını derhal durdurun. Edindiğimiz bilgilere göre savaşın başlamasından bu yana Filistin'de 191 üniversite, 309 ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi hayatını kaybetti. Filistin halkına tüm dünyanın gözü önünde soykırım uygulanmaktadır. Ne yazık ki Filistin bu savaşta yalnız bırakıldı ama iyi ki Türkiye diye bir ülke var. Filistin’in yanında durdu ve yardım gönderdi."

Gruptakiler, açıklamanın ardından dağıldı.