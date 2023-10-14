Bodrum'a "Celebrity Apex" kruvaziyeriyle 2 bin 538 yolcu geldi Muğla'nın Bodrum ilçesine, "Celebrity Apex" adlı kruvaziyerle 2 bin 538 yolcu geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine, "Celebrity Apex" adlı kruvaziyerle 2 bin 538 yolcu geldi.

Santorini Limanı'ndan gelen Malta bayraklı 309 metrelik kruvaziyer, Bodrum ilçesine yanaştırıldı. Gemide ağırlıklı olarak ABD'li 2 bin 538 yolcu ile 1254 personel bulunuyor.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan yolcular, Paşatarlası ve Kumbahçe plajlarında yürüyüş yaptı, bazıları da kafe ve restoranlarda oturarak zaman geçirdi.

Bazı yolcular da Bodrum Kalesi başta olmak üzere tarihi alanları gezdi, hediyelik eşya satın aldı.

İlçeye ilk kez gelen geminin, akşam Kuşadası Limanı'na hareket edeceği bildirildi.