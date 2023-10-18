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        Muğla sulu kebabı coğrafi işaretle tescillendi

        Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, Muğla sulu kebabı için Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescil belgesi alındığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 13:45 Güncelleme: 18.10.2023 - 13:58
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        Muğla sulu kebabı coğrafi işaretle tescillendi
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        Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, Muğla sulu kebabı için Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescil belgesi alındığını bildirdi.

        MUTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, içilebilin tek kebap olarak bilinen Muğla sulu kebabının coğrafi işaret tescili için uzun süredir çalışma yürütüldüğü belirtildi.

        Çalışmalar sonucunda Muğla sulu kebabının 1483 numaralı tescil numarası ile coğrafi işaret tescil belgesi aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "MUTSO'nun almış olduğu coğrafi işaretli ürün sayısı 6'ya yükselirken Muğla'nın coğrafi işaretli ürün sayısı ise 26'ya çıktı. 2018 yılında Muğla saraylısı ve Muğla köftesi, 2019 yılında Muğla Göce tarhanası, 2020 yılında Muğla beyaz mermeri ve Kavaklıdere cevizinin coğrafi işaretini alan MUTSO, son olarak Muğla sulu kebabını da coğrafi işaretli ürünler listesine ekledi. Çalışmalar kapsamında Datça nurlu bademinin de kasım ayı itibarıyla tescillenmesi bekleniyor."

        - Muğla sulu kebabı

        Muğla sulu kebabı, pişirilen oğlak eti ve kemiğe su ilave edip tekrar kaynatılarak yapılıyor. İçeriğindeki ilik, kemik ve kolajen bağ dokudan kaynaklı kıvamlı ve yağlı bir yapıya sahip olan kebap, halk arasında özellikle sabahın erken saatlerinde tüketildiği için kahvaltı kebabı olarak da biliniyor. 1950'li yıllardan bu yana Muğla'da üretilen ve servisi yapılan sulu kebabın Muğla'nın yemek kültüründe önemli bir yeri bulunuyor.

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