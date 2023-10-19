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        Dalaman'da Muhtarlar Günü kutlandı

        Muğla'nın Dalaman ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 12:22 Güncelleme: 19.10.2023 - 13:01
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        Dalaman'da Muhtarlar Günü kutlandı
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        Muğla'nın Dalaman ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Muhtarlar Derneği Dalaman Temsilcisi Mustafa Kemal Yaman, törende yaptığı konuşmada, "Milli mücadele tarihimizde zulme karşı kahramanca karşı koyduk. Gazze'de yaşanmakta olan insanlık suçunu ve vahşeti şiddetle kınıyoruz. Bu nedenle üç günlük milli yas ilan edilmiştir. Bizler de dün olduğu gibi, bugün de yarın da zalimin karşısında mazlumun yanındayız." dedi.

        Yaman, ülkede yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlık müessesesinin 1829 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydetti.

        Programa, Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Garnizon Komutanı Albay Halil Gökçe, Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, İlçe Emniyet Müdürü Raşit Tosun, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Kürşat Öncel, kurum amirleri ile mahalle muhtarları katıldı.

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