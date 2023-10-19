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        Ölüdeniz Uluslararası Su Oyunları yarın başlıyor

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl ilki düzenlenecek Ölüdeniz Uluslararası Su Oyunları yarın başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 16:46 Güncelleme: 19.10.2023 - 17:25
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        Ölüdeniz Uluslararası Su Oyunları yarın başlıyor
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl ilki düzenlenecek Ölüdeniz Uluslararası Su Oyunları yarın başlayacak.

        Cumhuriyetin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Muğla Çevre Koruma Vakfı (MUÇEV), Beach Of Lagoon ile Ölüdeniz'deki turizm şirketleri ve su sporları merkezleri iş birliğinde gerçekleştirilecek etkinlikte, serbest dalışta dünya ve Türkiye rekoru denemeleri yapılacak.

        Beach Of Lagoon Koordinatörü Burak Ardahan, basın mensuplarına, 10 ay denizinden faydalanılabilen Ölüdeniz'de hava oyunlarının yanı sıra deniz ile bağlantılı uluslararası bir etkinliğin her sene tekrarlanmasının yurt içi ve yurt dışında tanıtıma büyük bir katkı sağlayacağını söyledi.

        Etkinlikte plaj ve denizde birçok aktivitenin gerçekleştirileceğini anlatan Ardahan, "Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Devrim Cenk Ulusoy, Cumhuriyetimizin 100. yılı onuruna serbest dalış branşında iki ayrı stilde dünya ve Türkiye rekoru denemesi yapacak. Efe Keskin de 16 yaş kategorisinde serbest dalış rekor denemesi gerçekleştirecek. Etkinlikte, E-Foil (Elektrikli Sörf) Cup Ölüdeniz Kumburnu'nda düzenlenecek ve birçok ülkeden sörfçülerin katılımı olacak. Türkiye'de ilk defa düzenlenen E-Foil Cup, dünyada da bugüne kadar sadece bir kez Almanya'da organize edildi." diye konuştu.

        Etkinlik, 22 Ekim'de sona erecek.

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