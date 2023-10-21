Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Ölüdeniz Uluslararası Su Oyunları sürüyor

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl ilki gerçekleştirilen Ölüdeniz Uluslararası Su Oyunları'nda dünya rekortmeni milli sporcu Devrim Cenk Ulusoy, 78 metreye dalış gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 17:11 Güncelleme: 21.10.2023 - 17:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ölüdeniz Uluslararası Su Oyunları sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl ilki gerçekleştirilen Ölüdeniz Uluslararası Su Oyunları'nda dünya rekortmeni milli sporcu Devrim Cenk Ulusoy, 78 metreye dalış gerçekleştirdi.

        Cumhuriyetin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Muğla Çevre Koruma Vakfı (MUÇEV), Beach Of Lagoon ile Ölüdeniz'deki turizm şirketleri ve su sporları merkezleri iş birliğinde düzenlenen etkinliğin ikinci gününde Devrim Cenk Ulusoy, Ölüdeniz açıklarında dalış yaptı.

        Milli sporcu, masterlar kategorisinde desteksiz serbest ağırlıkta paletsiz 78 metreye 2 dakika 47 saniyede başarılı bir dalış gerçekleştirdi.

        Devrim Cenk Ulusoy, basın mensuplarına, dün yaptığı dalışta kategorisinde Türkiye rekorunun üzerine çıktığını söyledi.

        Bugünkü dalışında hedefinin dünya rekorunu kırmak olduğunu ifade eden Ulusoy, "2 dakika 47 saniyede 78 metreye ulaştım. Dünya rekoru 72 metreydi. Bundan dolayı çok mutluyum. Birçok destek çıkan oldu. Ana sponsorum Transbos ve Mustafa Can Bey. Çok büyük desteklerle bu başarıyı elde ettik." diye konuştu.

        Etkinlik, yarın sona erecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        2 baraj kurudu! O mahalleler 10 gündür susuz
        2 baraj kurudu! O mahalleler 10 gündür susuz
        Ev sahibi kiracısını vurdu
        Ev sahibi kiracısını vurdu
        İşte derbinin 11'leri
        İşte derbinin 11'leri
        Askerlikte öğrenmişti! Babasını böyle hayata döndürdü
        Askerlikte öğrenmişti! Babasını böyle hayata döndürdü
        150 milyon yıllık Barry'e dudak uçuklatan rakam!
        150 milyon yıllık Barry'e dudak uçuklatan rakam!
        Öğle yemeği zehirledi! 454 işçi hastanelik oldu!
        Öğle yemeği zehirledi! 454 işçi hastanelik oldu!
        Karı koca motosiklet kazasında ölmüştü! Kahreden detay ortaya çıktı!
        Karı koca motosiklet kazasında ölmüştü! Kahreden detay ortaya çıktı!
        Dehşet anı kamerada! Polis yeleğiyle milyonluk gasp!
        Dehşet anı kamerada! Polis yeleğiyle milyonluk gasp!
        31 kişiye mezar olan rezidansın bilirkişi raporu "Pes" dedirtti!
        31 kişiye mezar olan rezidansın bilirkişi raporu "Pes" dedirtti!
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        Efsane 'Özgünhan'ın yavrusuna rekor fiyat!
        Efsane 'Özgünhan'ın yavrusuna rekor fiyat!
        Teknik direktör tacizden tutuklandı!
        Teknik direktör tacizden tutuklandı!
        Ömer Çelik'ten Fazıl Say'a destek: Kınıyoruz
        Ömer Çelik'ten Fazıl Say'a destek: Kınıyoruz
        10 milyarlık dev derbi!
        10 milyarlık dev derbi!
        Bakan Fidan Kahire'de Barış Zirvesi'nde
        Bakan Fidan Kahire'de Barış Zirvesi'nde
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        İsrail-Hamas çatışmasında 15. gün
        İsrail-Hamas çatışmasında 15. gün
        Derbi ve Fenerbahçe sözleri
        Derbi ve Fenerbahçe sözleri
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Bodrum´da 2 baraj kurudu, bazı mahallelerde vatandaşlar 10 gündür susuz (2)...
        Bodrum´da 2 baraj kurudu, bazı mahallelerde vatandaşlar 10 gündür susuz (2)...
        Kelebekler Vadisi'nde kayalıklara düşen paraşüt pilotu öldü
        Kelebekler Vadisi'nde kayalıklara düşen paraşüt pilotu öldü
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Bodrum´da 2 baraj kurudu, bazı mahallerde vatandaşlar 10 gündür susuz
        Bodrum´da 2 baraj kurudu, bazı mahallerde vatandaşlar 10 gündür susuz
        Muğla'da Cumhuriyet'in 100. yılında yaklaşık 220 kanocu kürek çekti
        Muğla'da Cumhuriyet'in 100. yılında yaklaşık 220 kanocu kürek çekti
        Çağdaş Bodrum Spor - Darüşşaka Lassa: 89-73
        Çağdaş Bodrum Spor - Darüşşaka Lassa: 89-73